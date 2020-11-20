Гончаренко о Лиге Европы: «Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после ничьей с (0:0) в 4-м туре Лиги Европы, передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Какой-то заколдованный для нас турнир. Вспоминали, когда последний раз дома одерживали победу. Кажется, три года прошло с матча с «Црвеной Звездой» (ЦСКА 21 февраля 2018 года выиграл дома 1:0 – прим. Sports.ru), даже больше.

По статистике много ударов наносим. Может, далеко от ворот, но это удары, приближались к воротам соперника. В первом тайме предпосылок было больше – открытая игра атака на атаку.

После удаления соперник уплотняется, а мы больше начали действовать сумбурно, чем активно. Выпустили высоких форвардов, но подач и прострелов было достаточно мало.

– Сценарий матча напоминал игру с загребским «Динамо». ЦСКА после той игры не сделал выводов?

– Оцениваем результат, это сам главное. Если команда наносит 9 ударов, это должно выливаться в гол. Если нанесли больше 40 ударов [во всех матчах], это вопрос реализации.

А это уверенность нападающих или, может, спринт раньше начинать, или раньше открываться, или последний пас. Когда нет ударов – плохо. Или когда нет подходов. Но когда угрожаешь воротам, это вопрос реализации, – сказал Гончаренко.

ЦСКА больше двух лет не выигрывает дома в еврокубках – с победы над «Реалом»