У клубов РПЛ 0 побед в 16 матчах еврокубков в группе в этом сезоне

Российские клубы пока не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.

поделил очки с «Фейеноордом» (0:0) в 4-м туре . До этого московский клуб дважды сыграл вничью и раз проиграл.

На счету три ничьих и одно поражение в группе A Лиги чемпионов.

добился одной ничьей и трижды проиграл в группе E. Аналогичные результаты показал , выступающий в группе F.

«Зенит» уже вылетел из ЛЧ – это худшее выступление петербуржцев в группе. Еще никогда не теряли шансы так рано

«Севилья» замотала «Краснодар» перестроениями. Логичная тренерская победа Лопетеги

У «Локо» пока есть шансы на плей-офф. Утащили ничью из Мадрида благодаря ВАР (при 20 ударах «Атлетико»)