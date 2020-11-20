У клубов РПЛ 0 побед в 16 матчах еврокубков в группе в этом сезоне

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Российские клубы пока не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.

ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы. До этого московский клуб дважды сыграл вничью и раз проиграл.

На счету «Локомотива» три ничьих и одно поражение в группе A Лиги чемпионов.

«Краснодар» добился одной ничьей и трижды проиграл в группе E. Аналогичные результаты показал «Зенит», выступающий в группе F.

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У «Локо» пока есть шансы на плей-офф. Утащили ничью из Мадрида благодаря ВАР (при 20 ударах «Атлетико»)

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А хоть раз наши клубы выиграют в группе этих еврокубков?
4479 голосов
Так и не выиграют, будет мегапровал
30%
ЦСКА
В пятом туре ЛЧ кто-нибудь справится
30%
Локомотив
Какая разница, все равно все повылетают
40%
Зенит

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