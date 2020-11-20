РФС о пенальти в ворота «Зенита» в Грозном: «ВАР неправильно трактовал момент, а судья ошибся после пересмотра на мониторе»

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей проанализировал работу видеоассистентов и судьи в моменте с назначением пенальти в матче 15-го тура РПЛ – (2:2).

Главным судьей был , ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. ВАР – Станислав Васильев, АВАР – Дмитрий Чельцов.

«49-я минута – ошибочное решение назначить пенальти в ворота «Зенита» после пересмотра судьей момента на мониторе около поля.

Хронология событий:

• Во время атаки ФК «Ахмат» мяч направлен довольно высоко в сторону штрафной площади ФК «Зенит», где игрок ФК «Ахмат» №29 [ ] вступает в борьбу за мяч с игроком ФК «Зенит» №2 [ ], находящимся в воздухе;

• После того, как игрок ФК «Зенит» №2 сыграл головой в мяч, игрок ФК «Ахмат» №29 хватается за лицо, но не апеллирует и не протестует, и также никто из других игроков ФК «Ахмат» не отреагировал;

• Судья продолжает игру;

• Спустя примерно 30 секунд судья в другой игровой ситуации назначает штрафной удар в пользу ФК «Ахмат» и начинает заниматься процедурой установки стенки ФК «Зенит»;

• Примерно через 1 минуту и 20 секунд после назначения штрафного удара судья показывает жест (ТВ-монитора) и отправляется пересматривать момент;

• Спустя чуть более одной минуты судья, после пересмотра момента, назначает пенальти в ворота ФК «Зенит» за попадание руки защитника в лицо нападающему и показывает желтую карточку игроку ФК «Зенит» №2.

Разбор момента:

• Игрок ФК «Зенит» №2 выпрыгивает вверх, при этом его руки находятся в естественном положении для такого рода движения – он не выставляет руку в сторону игрока ФК «Ахмат» №29;

• Игрок ФК «Ахмат» №29, преодолев расстояние, которое изначально составляло порядка 5 метров между ним и защитником, «воткнулся» в игрока ФК «Зенит» №2, который уже был в воздухе;

• Контакт между игроком ФК «Ахмат» №29 и игроком ФК «Зенит» №2 стал прямым следствием движения игрока ФК «Ахмат» №29 в игрока ФК «Зенит» №2;

• Отсутствие апеллирования/протеста со стороны игрока ФК «Ахмат» №29 или любого из его партнеров по команде указывает на то, что, по их мнению, игрок ФК «Зенит» №2 не совершил фол;

• Судья правильно решил продолжить игру;

• ВАР неправильно трактовал момент, так как первоначальное решение судьи не назначать пенальти нельзя рассматривать как «явную и очевидную ошибку»;

• Таким образом ВАР неправильно рекомендовал судье пройти к монитору для пересмотра момента, и судья ошибся, назначив пенальти и показав желтую карточку игроку ФК «Зенит» №2;

• В этом случае судье следовало остаться при своем первоначальном решении (продолжить игру).

Выводы:

• Первоначальное решение судьи об отсутствии нарушения было верным;

• ВАР неправильно оценил решение судьи как «явную и очевидную ошибку»;

• После пересмотра момента на мониторе около поля судья принял неправильное итоговое решение – не подтвердил свой первоначальный вердикт (продолжить игру)», – говорится в заявлении РФС.

Ранее Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита».