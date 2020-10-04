Защитник «Локо» Мурило интересен клубам Серии А и Ла Лиги («Чемпионат»)

Защитник может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

К футболисту проявляют интерес клубы Серии А и Ла Лиги.

«Мурило на хорошем счету. Если будет предложение, «Локомотив» может серьезно рассмотреть возможность продажи бразильца.

В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон, а также развивать собственных воспитанников: Магкеева, Лысцова, Черного», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

Мурило присоединился к «Локомотиву» летом 2019 года. Сделка оценивалась примерно в 2,5 млн евро.

В этом сезоне 23-летний защитник провел 15 матчей в и забил один мяч. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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