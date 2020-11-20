Дело об избиении судьи Широковым рассмотрят 4 декабря в общем порядке

Мировой судья столичного района Сокольники отказался рассматривать дело об избиении арбитра экс-игроком сборной России Романом Широковым в особом порядке.

Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря.

«В ходе судебного заседания подсудимый Широков поддержал ранее заявленное им ходатайство на стадии предварительного расследования об особом порядке судебного разбирательства. Сторона потерпевшего возражала и просила рассмотреть дело в общем порядке.

Постановлением мирового судьи рассмотрение уголовного дела в отношении Широкова в особом порядке судебного разбирательства прекращено, дальнейшее слушание дела будет проходить в общем порядке судебного разбирательства», – сообщили в пресс-службе суда.

Изначально дело должно было рассматриваться в особом порядке.

Широков обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на два года.

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