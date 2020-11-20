Виллаш-Боаш предложил в память о Марадоне вывести 10-й номер из обращения во всех командах

Главный тренер предложил способ увековечить память об умершем экс-игроке сборной Аргентины Диего Марадоне.

«[Смерть Марадоны] – очень плохая новость. Тяжелая новость. Я бы хотел, чтобы вывела десятый номер из обращения во всех турнирах, во всех командах.

Это была бы наибольшая почесть, которую мы могли бы оказать. Смерть Марадоны – невероятная потеря для мирового футбола», – сказал Виллаш-Боаш.

«Десятка» уже выведена из обращения в «Наполи», где Марадона играл с 1984 по 1991 год.

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