Хабиб отреагировал на смерть Марадоны: «Один из величайших. Миллионы любят футбол из-за него»

Чемпион UFC в легком весе отреагировал на смерть бывшего нападающего сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны.

«Один из величайших спортсменов всех времен. Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол», – написал Нурмагомедов на английском языке.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за (1981 – 1982, 1995 – 1997), «Барселону» (1982 – 1984) и (1984 – 1991).

Также он был тренером сборной Аргентины с 2008 по 2010 год.

В 1986 году, выступая за национальную команду на позиции нападающего, Марадона стал победителем чемпионата мира, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком того турнира. В частности, Марадона сделал дубль в матче со сборной Англии (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986. Результативные действия нападающего в той игре впоследствии стали известны как «Рука Бога» и «Гол столетия».

Нурмагомедов в октябре отмечал, что «футбол ему нравится больше, чем ММА».

Марадона умер от остановки сердца – ему было 60. В Аргентине трехдневный траур

Последний месяц Марадоны: мешал психотропные вещества с алкоголем, боролся с ломкой, но после операции выглядел бодрым и свежим

Неизвестные истории о Диего: еды не хватало на всю семью, на первой работе травил тараканов, забивал рукой и до ЧМ-86