Колосков об интервью Черчесова: «Президент страны критикует губернаторов, министров. Почему тренер не может?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес ряда игроков национальной команды.

«А почему он не может высказывать? Все зависит от рамок профессиональной этики, взаимоотношений. Он не просто может, он обязан высказывать свою позицию, претензии, но в рамках профессиональной этики. Ничего в этом плохого нет.

Президент страны порой критикует губернаторов, министров. Почему тренер не может критиковать спортсменов? В других видах спорта это тоже есть. Но в рамках профессиональной этики», – сказал Колосков.

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