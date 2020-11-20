Гончаренко перед «Фейеноордом»: «По сомнительным тестам на ковид вопрос у Дзагоева. Дивеев с переломанным носом выглядит даже лучше»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии игроков перед матчем с .

– Какое состояние футболистов на данный момент? Как себя чувствует Дивеев?

– Все игроки, которые были в заявке с «Сочи», готовы к игре. Сегодня оценим состояние Марио и Васина. Будем учитывать по общим тестам. По физике они готовы, а так посмотрим.

Скорее всего, будем опираться на тех игроков, которые были с «Сочи». С Дивеевым все нормально, нос у него зажил. С переломанным носом он выглядит даже лучше.

– 4 футболиста отсутствовали в заявке. Действительно они сдали положительный тест на коронавирус?

– Когда этот вопрос звучал после матча с «Сочи», там было шесть игроков с разными проблемами. Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Сейчас его восстанавливаем. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы. Васин готов.

Единственное, по сомнительным тестам на ковид есть вопрос только у Дзагоева, – сказал Гончаренко.

ЦСКА сыграет с «Фейеноордом» завтра, 26 ноября.