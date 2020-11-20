Федотов о матче с молодежкой «Ростова» (10:1): «Кем-то принято решение, а мы вдруг виноваты. «Сочи» играл вполноги»

Главный тренер «Сочи» высказался о матче прошлого сезона с «Ростовом» (10:1).

«Ростов» выставил на матч игроков молодежной команды, так как основной состав из-за коронавируса был на карантине. «Сочи» отказался переносить игру.

– Что вас раздражает в российском футболе?

– Наверное, некая неорганизованность – мы сегодня сказали так, а завтра сделаем по-другому. Потом кто-то отвечает, что было принято такое решение. Потом вдруг все решили, что нужно сделать какие-то другие вещи.

Например, та самая игра с молодежкой . Кем-то было принято решение, а мы стали вдруг виноваты в этой ситуации. Руководители договорились, что переносов не будет, потом вдруг оказывается, что все переиначили, приехала молодежь. Нас в медиаполе просто растоптали, стерли с землей.

– Я, честно говоря, до сих не понимаю, как можно кому-то предъявлять за то, что выставили основу?

– Так суть в том, что мы до последнего не знали, кто у них приедет. В «Ростове» оставалась группа футболистов, которой с лихвой хватило бы на стартовый состав, и он бы не уступал тем, кто там заболел. Но в последний момент кто-то решил, что основе опасно ехать. Мы только в день игры узнали, что приезжает молодежная команда.

– По факту это было похоже на пиар с их стороны?

– Я не знаю, на что это похоже, но руководители клубов могли спокойно сесть и договориться. Не мы принимали решения, что к нам приедут молодые футболисты. И, если уж честно, извините, но «Сочи» играл вполноги.

– Хотите сказать: если бы играл на полную, то забили бы 25?

– 100%. Вспомните, как там получалось. Заболотный бьет через себя – гол. Кокорин простреливает – рикошет, гол. Дима Полоз бьет с 25 метров – и попадает в девятку. Потом молодые ребята дебютировали.

Мы говорили перед матчем об одном: играйте спокойненько, без травм, не нужно никаких сверхусилий. Так и было. А нас же после матча просто размазали непонятно за что. Мы очень сильно пострадали в эмоционально-психологическом плане после матча с «Ростовом», не могли в себя прийти.

Чудом сыграли вничью, не отрицаю, что мы еле-еле сохранили место в РПЛ. Нам было бы очень тяжело при неудачном результате на выезде, включая то, что произошло на финише сезона, – сказал Федотов.