Шоу «Футбольный гиг» на Sports.ru – разогрев перед решающим матчем «Зенита» в ЛЧ

Сегодня «Зенит» проведет четвертый матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – возможно, самый важный с точки зрения турнирных перспектив команды в еврокубках. Перед матчем, как обычно, мы проведем шоу «Футбольный гиг» – совместный проект Sports.ru и МегаФона. Трансляция будет доступна на МегаФон ТВ, в ВК и на главной странице Sports.ru. Начало – в 21.30.

Гостем этого выпуска «Футбольного гига» станет ютьюб-блогер, болельщик ФК «Зенит» Андрей Старый – он будет отвечать на вопросы Дмитрия Шнякина о любимой команде, угадывать, ошибаться, шутить и делать все, чтобы настроиться на положительный результат в матче с «Лацио».

Раньше гостями «Футбольного гига», который выходит перед большими матчами ФК «Зенит», были Дмитрий Хрусталев, Михаил Шац, Антон Лиссов и многие другие. Ведущие «Футбольного гига» тоже меняются – шоу уже вели Александр Дорский и Карен Адамян.