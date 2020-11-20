«Краснодар» против «Севильи»: тореадоры в гостях у быков! Беспроигрышная ставка в подарок 🧧

Сегодня «Краснодар» проведет второй матч с «Севильей» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Три недели назад российская команда вела 2:0 в столице Андалусии… «Севилья» сумела переломить ситуацию и обыграть «Краснодар» со счетом 3:2, даже оставшись вдесятером по ходу матча.

Теперь «быки» настроены на реванш! В пользу «Краснодара» говорит тот факт, что в состав вернулись некоторые ведущие футболисты. Победить «Севилью» будет непросто даже на своем поле, зато Bettery предлагает вам исключить риск и сделать беспроигрышную ставку 500 рублей после регистрации.