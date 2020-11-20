Индзаги про матч с «Зенитом»: «Нас ждет экзамен от сильной команды, у которой восстановились важные игроки»

Главный тренер поделился ожиданиями от игры с «Зенитом» в 4-м туре группового этапа чемпионов.

«Завтрашний матч будет очень важным. Выйти из группы – наша цель. Три первых матча сложились хорошо, теперь нас ждет экзамен против сильной команды, у которой вернулись в строй важные футболисты.

Это проверка для нас. Вопрос с выходом из группы открыт, нам нужно думать только о победе над , не обращая внимание на результат другого матча. Это будет ключевым в подходе к игре», – сказал Индзаги.