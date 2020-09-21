«МЮ» заинтересован в возвращении Роналду

Нападающий «Ювентуса» может вернуться в .

Английский клуб заинтересован в возвращении португальца, сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин.

Сам 35-летний форвард также готов рассмотреть вариант с переходом в «МЮ» по завершении сезона.

согласится начать переговоры с «Юнайтед», если получит одобрение Роналду на трансфер.

Криштиану выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. За этот период он трижды выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и по разу – , Суперкубок страны, Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов.

Ранее стало известно, что «Юве» может продать Роналду летом 2021 года и считает риском продлевать контракт с 35-летним игроком.