Тедеско о Кокорине: «Прием мяча, техника, обыгрыш – видели его лучшие качества в игре с «Динамо»

Главный тренер прокомментировал выступление форварда в 15-м туре против (1:1).

«Кокорин сыграл хорошо. Особенно с учетом того, что в ближайших играх не будет Соболева.

Я пересмотрел последние восемь игр, и в пяти или шести матчах его не было. Да, он выходил, но полных матчей на его счету не было.

Это очень грустно. Не секрет, что прошлой зимой я хотел, чтобы он стал нашим игроком.

Возвращаясь к Кокорину, сегодня мы видели его лучшие качества: прием мяча, техника, обыгрыш один в один – все это заслуживает похвалы», – сказал Тедеско.

У Кокорина 1 гол в 9 матчах за «Спартак» – с пенальти «Химкам»