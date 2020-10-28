Моуринью про прозвище: «Теперь я Опытный. Все происходящее – дежавю, я уже это видел»

Теги Златан Ибрагимович Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о полученном опыте за время работы в других клубах.

«Теперь я Опытный (прозвище Жозе – Особенный – прим. Sports.ru). Я набрался опыта.

В общем-то, все, что сейчас со мной происходит в футболе, – своего рода дежавю, это уже происходило ранее.

Есть профессии, в которых нужно определенное физическое состояние. Например – футболист. У сорокалетнего не такие же возможности, как у двадцати- или тридцатилетнего. Ну, если ты не Златан Ибрагимович.

А при работе тренером тебе нужна лишь твоя голова. Набираясь опыта и знаний, ты становишься только лучше», – сказал Моуринью.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья