Моуринью про прозвище: «Теперь я Опытный. Все происходящее – дежавю, я уже это видел»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о полученном опыте за время работы в других клубах.
«Теперь я Опытный (прозвище Жозе – Особенный – прим. Sports.ru). Я набрался опыта.
В общем-то, все, что сейчас со мной происходит в футболе, – своего рода дежавю, это уже происходило ранее.
Есть профессии, в которых нужно определенное физическое состояние. Например – футболист. У сорокалетнего не такие же возможности, как у двадцати- или тридцатилетнего. Ну, если ты не Златан Ибрагимович.
А при работе тренером тебе нужна лишь твоя голова. Набираясь опыта и знаний, ты становишься только лучше», – сказал Моуринью.