🇷🇺Россия поборется с Сербией за выход в Лигу А. Есть бонус – беспроигрышные 500 рублей на ставку👇

Сегодня, 18 ноября, сборная России играет с командой Сербии в Лиге наций. На кону – выход в Лигу А.

Российская сборная не побеждает 5 матчей подряд, у сербов безвыигрышная серия тянется 4 встречи. В сентябрьском матче россияне были сильнее: тогда победили 3:1 благодаря дублю Артема Дзюбы, который сейчас в сборную не вызван.

Шансы команд на успех, по мнению букмекеров, примерно равны: за победу сербов дают коэффициент 2,80, а за российскую команду – 2,70. На ничью можно зарядить с кэфом 3,35.

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