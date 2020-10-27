«Если отменять госфинансирование, то всем, телевидению – тоже». Геркус о госденьгах и лимите в РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о главных проблемах российского футбола.

– Вы написали в телеграм-канале, что российский футбол болен.

– Нужно диагностировать болезнь. Есть приступы. Очевидно, что он болен. Где-то есть хронические вези, где-то – вновь приобретенные.

– Три главные проблемы российского футбола, как я думаю, – лимит, госденьги и не самые умные люди в управлении.

– Я думаю, что это тоже причины до какой-то степени, но их все надо поизучать.

Лимит. Является ли лимит реально большой проблемой? Сделаем эксперимент. Сейчас играли в еврокубках. Были у кого-то проблемы из-за лимита? Что не хватало какого-то крутого легионера.

– Сейчас так выстроен лимит, что просто не заявлены – и все.

– Да, был бы еще один игрок на поле, и все было бы по-другому? Еще один хороший. Играл всей восьмеркой [легионеров]?

– не было. И Вендел на скамейке.

– Значит, Вендел некритичен был, так? И Дуглас не играл. А сыграл бы он, сыграли бы по-другому? Могли бы, наверное.

Хорошо, из-за лимита плохо играл? Были бы еще один-два человека... Я к чему говорю, если мы возьмем каждую конкретную игру, там не то что вам не хватает игроков качественных. Вам не хватает качества как такового.

Вы просто на место этих восьми могли бы привезти игроков качественнее. Везли же таких людей, как Маммана, я уж не касаюсь крайних случаев вроде Маркизио. Его везти мешал или не мешал лимит или помогал?

Мы сейчас говорим о чем – лимит сам по себе не ограничивает вас в селекции. То есть вы хотите количеством восполнить качество. Мы хотим не 8 [легионеров], а 18.

Представьте такого же качества игроков, как сейчас играют в «Краснодаре». Там сейчас реально играют два-три хороших легионера, ну, четыре, согласитесь. А четыре – проходных абсолютно. Ну будет это же соотношение, «Краснодар» станет лучше играть? Ну, давайте разрешим «Краснодару», отменим лимит. Они к этому стремятся?

«Краснодару» лимит мешает? Или «Локомотиву»? Все 8 легионеров суперкачества? Райкович и правда так нужен? Камано – это топовый игрок? Они говорят: «У нас нет денег». Так вам лимит мешает или отсутствие денег?

Возвращаемся к вашему второму вопросу. Так вам и так дают денег – госфинансирование. И вам еще мало, так получается? Вам много или мало, друзья мои, давайте разберемся? Вам надо госфинансирование больше, так мы видим проблему? Или меньше?

– Его не должно быть вообще – в прекрасной России будущего.

– У меня всегда такой был ответ. Если отменять госфинансирование, то всем, телевидению – тоже, на фиг отключаемся?

– Я за.

– Почему Первый канал получает дотации, получает, а госкомпания не может финансировать футбольный клуб, который существует 90 лет? Компания государственная не из воздуха же взялась. Она тоже существует эти 90 лет и всегда спонсировала.

Это же не проблема сегодняшнего дня. Почему раньше, в 70-е там, госденьги помогали – а других не было, – а сейчас они начали вредить?

Проблема, наверное, сложнее. Отсутствуют частные клубы и вообще частный футбол, который с низов вырос в Германии, Англии, Испании. Он там живет в другой экосистеме. Но у нас ее не было, где нам ее взять? Мы унаследовали те клубы, которые у нас были.

«Зенит», когда потерял финансирование от ЛОМО, чудесным образом чуть не помер. Мы помним все прекрасно, как люди там за еду играли. И пока клуб не подхватил консорциум новых владельцев, он существовал очень грустно.

– Правильно я понимаю, что тогда третий вариант – идиоты? Если не лимит и не госденьги? Непрофессионалы.

– Профессионалов во многих отраслях в России мало. Это правда. В спорте – тоже. Никто системно спорту не учится.

Системно спорту в России, наверное, невозможно выучиться. Потому что а у кого учиться, друг у друга? А где у нас успешная спортивная отрасль, покажите? Ее же нет. Которая более или менее успешно рыночно функционирует. Получается, никто не учит спорту тогда, все самоучки. Либо из других отраслей, а там случайно – кого занесло ветром.

– Как-то все пессимистично.

– Это реальность. Но это не та проблема. Проблема, что спорт – это вообще сложная штука, – сказал Геркус.