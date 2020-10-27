Илья Геркус: «Огромные зарплаты игроков – проблема нашего футбола. Люди не понимают, как с этим жить»

Бывший президент «Локомотива» высказался о проблемах российского футбола.

– В чем проблема нашего футбола, наших болельщиков и игроков? И она не решена. У игроков действительно огромные зарплаты. Это факт.

– Неадекватно огромные.

– Вот это основная проблема. Люди не понимают, как с этим жить. Как вообще представить себе молодого парня, который, играя в футбол, огромные, невероятные даже для меня деньги получает.

Как с этим смириться, как после этого жить? Ты болеешь за футбол, любишь, но при этом он получает гигантские совершенно деньги, играя в футбол. И вот это самый большой парадокс, загадка.

– Но не в этом же дело? Мне кажется, он играет не так хорошо, как получает.

– Не. Остальное – это уже начинается развитие. А вот этот получает справедливо, потому что он хорошо играет в футбол, а этот не так хорошо – и начинается сравнение. А этот старается, а этот – меньше.

А на Западе они там меньше получают... Как будто есть большая разница – три миллиона человек получает или два. Два – нормально, хорошо (говорит с иронией – прим. Sports.ru). Миллионы евро, задумайтесь.

Ни один специалист ни в одной области – профессор чего-нибудь важного, медицины – два миллиона евро в год не получит никогда в жизни. Мы это понимаем. И нам, обычным людям, это кажется несправедливым. Ну как так? Ведь он важный член общества. Или там начальник поезда, пилот самолета – он каждый день возит людей. Он может получить миллион евро? Нет. А парнишка может. Как?

Если не объяснять, не придумать какое-то объяснение...

– А давайте объясним. Почему футболистам платят так много?

– Потому что все любят смотреть, как они играют. Никто не любит смотреть, как тот преподает медицину, понимаете?

Вы же сами продаете лайки. Если бы вас смотрело 100 миллионов, вы бы поняли – как. Как Ивлеева, да?

– Тогда вопрос российских болельщиков понятен: матч «Уфа» – «Ростов» не смотрят 100 миллионов, а класико – смотрят.

– Да, это верно. Но этому есть объяснение – почему все равно большие зарплаты. Потому что открытый рынок. Не будешь платить – они уйдут куда-то в другое место, к сожалению. Если бы он был закрытым, как было до Босмана, зарплаты были в 10 раз ниже, – сказал Геркус.