Хавьер Тебас: «Переход Месси в «Ман Сити» беспокоит меня, потому что они играют не по правилам»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе капитана «Барселоны» в .

«Возможный переход Месси в «Манчестер Сити» беспокоит меня, потому что «Сити» соревнуется вне правил. Не только я жаловался. Еще Клопп и Моуринью.

«Сити» все равно – коронавирус, не коронавирус, пандемия, суперпандемия. Они играют по другим правилам», – сказал Тебас.

Президент Ла Лиги не переваривает идею Суперлиги. Говорит, что такие проекты рождаются в баре в 5 утра, и обвиняет Переса