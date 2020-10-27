Хавьер Тебас: «Переход Месси в «Ман Сити» беспокоит меня, потому что они играют не по правилам»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

«Возможный переход Месси в «Манчестер Сити» беспокоит меня, потому что «Сити» соревнуется вне правил. Не только я жаловался. Еще Клопп и Моуринью.

«Сити» все равно – коронавирус, не коронавирус, пандемия, суперпандемия. Они играют по другим правилам», – сказал Тебас.

Президент Ла Лиги не переваривает идею Суперлиги. Говорит, что такие проекты рождаются в баре в 5 утра, и обвиняет Переса

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