Али Даеи, забивший 109 голов за сборную: «Искренне надеюсь, что Роналду побьет мой рекорд. Абсолютный феномен»

Бывший форвард сборной и рекордсмен по голам за национальную команду высказался относительно нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я искренне надеюсь, что Криштиану Роналду побьет мой рекорд по голам за сборную.

Ни в коем случае не расстроюсь. Для меня было бы настоящей честью, если бы игрок такого класса смог меня обогнать. Криштиану Роналду – один из лучших игроков не только своего времени, но и всех времен. Он абсолютный феномен», – сказал Даеи.

Иранец забил 109 мячей за сборную Ирана, что является мировым рекордом. Прямо сейчас у 35-летнего Роналду 102 гола за сборную Португалии.