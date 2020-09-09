Али Даеи, забивший 109 голов за сборную: «Искренне надеюсь, что Роналду побьет мой рекорд. Абсолютный феномен»

Бывший форвард сборной Ирана и рекордсмен по голам за национальную команду Али Даеи высказался относительно нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Я искренне надеюсь, что Криштиану Роналду побьет мой рекорд по голам за сборную.
Ни в коем случае не расстроюсь. Для меня было бы настоящей честью, если бы игрок такого класса смог меня обогнать. Криштиану Роналду – один из лучших игроков не только своего времени, но и всех времен. Он абсолютный феномен», – сказал Даеи.
Иранец забил 109 мячей за сборную Ирана, что является мировым рекордом. Прямо сейчас у 35-летнего Роналду 102 гола за сборную Португалии.