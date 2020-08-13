👑Роналду забил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии. Он первый европеец, кому покорилась эта отметка

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в игре со сборной Швеции в Лиге наций (2:0).

Эти голы стали для футболиста «Ювентуса» 100-м и 101-м в составе национальной команды. Больше на уровне сборных забил только экс-форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Таким образом, Роналду осталось забить за Португалию восемь голов, чтобы повторить мировой рекорд.

Среди европейских футболистов до отметки в 100 голов он добрался первым. Второй результат у экс-игрока сборной Венгрии Ференца Пушкаша – 84 мяча.

Кроме того, у Криштиану 165 матчей за Португалию. До европейского рекорда – 11 игр, до мирового – 19.

Мы уже не знаем, какими эпитетами сопровождать рекорды Криша. Он первый европеец со 100 голами за сборную 😱