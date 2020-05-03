«Спартак» и «Динамо» выйдут на матч в футболках в честь 100-летия Бескова

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения бывшего тренера красно-белых и «Динамо» Константина Бескова.
«18 ноября представители клуба посетят могилу Бескова, в этот же день состоится футбольный турнир среди ветеранов.
На матч с «Динамо» команды выйдут в специальных футболках, также на табло стадиона будет показан ролик, посвященный Бескову», – сказал Фетисов.
Под руководством Бескова «Спартак» дважды выигрывал чемпионат СССР, «Динамо» – два раза побеждало в Кубке СССР и один раз – в Кубке России.
Матч «Спартак» – «Динамо» состоится 21 ноября.