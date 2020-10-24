Новичок «Динамо» Варела: «Москва понравилась больше Мадрида и Манчестера. Город завораживает»

Новичок поделился впечатлениями от Москвы и сравнил ее с Мадридом и Манчестером.

– Гильермо, давайте сразу о главном: мы знаем, что вы несколько дней назад выбирали квартиру в Москве. Собственно – выбрали?

– Пока нет, но варианты отличные. Слушайте, у вас такой большой город… И все большое! Дома, квартиры, расстояния… Завораживает.

– Да, но вы жили и в таких городах, как Мадрид и Манчестер, – в Москве круче?

– Так точно! Ну, серьезно. Москва, как город, мне понравилась больше и Мадрида, и Манчестера. В столице Испании есть главный плюс – язык. Но Москва красивее.

– В 2018-м вы приезжали в Россию на чемпионат мира. Многие считают этот ЧМ лучшим в истории – честно! Каково вам было в России? Повлиял ли тот опыт на решение согласиться на работу в «Динамо»?

– Конечно, это лучший ЧМ за всю историю! Ну, потому что для меня он был первым, ха-ха. Но реально Россия произвела шикарное впечатление.

Жаль, что в четвертьфинале нам досталась Франция… И все же это был классный турнир, мы играли на классных стадионах. Есть, что вспомнить. К слову, стадион «Динамо» – просто космос, – сказал Варела.