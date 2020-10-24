Яровинский о селекции: «Ирина Шейк объективно красивая, а скаутинг не существует в отрыве от команды»

Спортивный директор Олег Яровинский рассказал о работе скаутов в период пандемии.

«Технологичность скаутинга достигла своего максимума, потому что у нас есть различные видеоплатформы, огромное количество статистики – это серьезный инструмент для любого скаута, для принятия решения.

Но ничто и никогда не заменит живой просмотр – это принципиальная вещь. Сейчас в условиях пандемии мы полностью сфокусированы на скаутинге по телевизору – это огромная беда. Живой просмотр и посещение матча позволяют сделать большое количество выводов.

Важно понимать, что скаутинг не существует в отрыве от команды, в которой вы работаете. Есть объективно красивая женщина – она красотка вне зависимости от того, снимается ли она в кино, топ-модель или решила быть инстаграм-блогером.

В скаутинге ваша привязка к команде – это основа нормального функционирования. Превратиться в человека, который ищет футболистов, которые принципиально не подходят под требования главного тренера или философию команды, – это проблема», – сказал Яровинский.