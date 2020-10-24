Польский журналист о Марчиняке, работавшем на матче России с Турцией: «Лучший судья страны, но периодически ошибается. Его мечта – отработать финал ЧМ»

Журналист Interia.pl Себастьян Сташевский рассказал об арбитре , обслуживавшем матч Лиги наций — Россия (3:2).

— Марчиняк — лучший польский судья на данный момент без каких-либо сомнений. Он один из любимых рефери Коллины, который возглавляет судейский комитет УЕФА. Это неофициальная информация, но Коллина действительно считает Марчиняка одним из лучших судей в мире.

Шимон работал на чемпионате мира, на важных матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро. Важнейшие матчи чемпионата Польши, такие как «Легия» против «Леха», часто доверяют именно ему.

Но периодически он ошибается. Марчиняк известен как судья, допустивший несколько крупных ошибок. Одна из его самых серьезных оплошностей произошла в России на ЧМ-2018 на игре между Швецией и Германией. Еще к нему были вопросы по одному или двум матчам ЛЧ, когда он не воспользовался ВАР.

— Быстров заявил, что Марчиняк надел футболку сборной Турции и допускал ошибки в пользу хозяев.

— Конечно, слова после матча часто бывают слишком эмоциональными. Быстров зол из-за результата. Шимон — настоящий профессионал, никогда не будет поддерживать в игре одну или другую команду. Уверен, он не был предвзят в матче Турция — Россия.

Его мечта стать первым польским судей, у которого получится отработать финал чемпионата мира или Евро. Ошибки ему точно не помогут приблизиться к этой цели, – сказал журналист.

Пенальти, из-за которого сборная России проиграла Турции: Кузяев сыграл в мяч, но ВАРа в Лиге наций нет

Сборную России разбили за 8 минут: Оздоев учудил, Семенов удалился, пропустили 2 гола