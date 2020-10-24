Кассано сравнил Месси и Марадону: «У Лео рекорд Аргентины по финалам и голам, о чем тут говорить?»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано сравнил аргентинцев и .

«У Месси рекорд по сыгранным финалам, рекорд по голам в составе Аргентины, о чем тут вообще можно говорить?

Месси забил 70 мячей за национальную команду, Марадона – 30.

Да, Месси всегда играл с отличными форвардами, но в команде при нем не было отличных защитников и вратарей», – сказал Кассано.

Эпоха хунты и околофашизма создала в Аргентине две великие футбольные концепции. Война между ними длится почти 40 лет – и тормозит сборную