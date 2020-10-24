Тебас о Суперлиге: «Мне кажется, «Реал» руководит этим проектом. Я бы назвал это «Межпланетной лигой», команда с Марса может прилететь поиграть»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз выразил свое критическое отношение к идее создания европейской Суперлиги.

все еще создается за кулисами. Эта идея для меня выглядит как шутка, сказанная в баре.

Я бы назвал Суперлигу «Межпланетной лигой», потому что это настолько неправдоподобно, что команда с Марса может прилететь поиграть. Топ-клубы, которые говорят, что будут участвовать в этом, не могут себе позволить рисковать тем, что дают им национальные чемпионаты и Лига чемпионов.

Им придется найти фонд, который гарантированно предоставит им 12 млрд евро. Какой фонд пойдет на это, пойдет против УЕФА, ФИФА, топ-5 лиг Европы? Никакой, не найдется такого. Это дестабилизирует отрасль, нанесет ей ущерб.

Если они действительно верят в этот проект, пусть те, кто им руководит – а это, как кажется, во главе с Пересом – покажут себя, и мы подискутируем. Но, поскольку все делается за кулисами, это невозможно. Приходится все обсуждать гипотетически», – заявил Тебас.