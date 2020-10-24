«Месси – лучший в истории футбола и им останется». Кандидат в президенты «Барсы» о Лео

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Футбол

Кандидат на пост президента «Барселоны» Хавьер Вилажоана высказался о капитане сине-гранатовых Лионеле Месси.

«Месси - лучший в истории футбола и им останется. Первое, что я сделаю, – сяду и выслушаю его. В зависимости от того, что он скажет, я сделаю предложение.

Я думаю, что прежде чем рассказывать о дальнейших действиях, важно узнать этот вопрос из первых рук», – сказал Вилажоана.

Напомним, что летом аргентинец вступил в открытый конфликт с руководством «Барселоны» и заявлял о желании покинуть клуб. Экс-президент «Барсы» Жозеп Бартомеу не отпустил его.

Месси впервые за год начал матч «Барсы» на скамейке. Было 1:1, но он вышел и убрал «Бетис» – дубль и итоговые 5:2

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья