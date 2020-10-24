Черчесов о Дзюбе: «Я с ним не разговаривал. Артему нужно время, чтобы прийти в себя и побыть в семье»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не общался с нападающим Артемом Дзюбой по поводу решения не включать его в состав на ноябрьские матчи команды.

– На этом сборе не будет Артема Дзюбы. Чтобы избежать кривотолков и чуть лучше прояснить ситуацию. Как она формировалась? Звонили ли вы ему? Потому что очень много различной информации ходит на этот счет.

– Во-первых, вчера мы сказали, что в жизни бывает всякое. Постарались максимально отодвинуть команду от этой ситуации.

И самому Артему, наверное, нужно время, чтобы как-то прийти в себя, побыть в семье. Поэтому решили, что на этом сборе его не будет.

Я с ним не разговаривал, но [люди] из тренерского штаба связывались. Он знает и изначально знал о моем решении, потому что он попросил дать ему готовиться к своей игре, чтобы достойно сыграть

Если такая ситуация есть, ее нужно закрыть максимально комфортно для всех сторон. Мы думаем, что это правильно. Он побудет дома, ситуация закроется.

же нужно готовиться к матчам, а Дзюба, как капитан команды, прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимаем.

Он спокойно будет готовиться. Развитие событий подскажет наши дальнейшие действия, – рассказал Черчесов.

Сложный день Артема Дзюбы: отцепили от сборной, оскорбляли свои, сам запорол пенальти, но забил важнейший победный «Краснодару»

Заявление Sports.ru по поводу новостей об Артеме Дзюбе