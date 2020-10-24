Роман Павлюченко прокомментирует матч Турция – Россия прямо на главной странице Sports.ru

«Академия футбола», совместный проект Sports.ru и платежной системы «Мир», будет работать на матче Турция – Россия 15 ноября. Саша Журавлев и Васант из МЯЧ Production, бывший футболист сборной Роман Павлюченко и блогер и вратарь “Амкала” Евгений Спиряков будут смотреть, обсуждать и комментировать матч в прямом эфире с 19:30 на главной странице Sports.ru.

Кто лучший игрок сборной России прямо сейчас? Как выступит команда на Евро 2020(1)? Какой самый запоминающийся матч сборной России? Где Роман Павлюченко любит смотреть футбол?

Гости не только поделятся своим мнением и рассказами, но и соберут свою символическую сборную из наклеек Panini.

Для самых активных зрителей приготовлен приз – футболка с автографами сборной России. Пишите на Youtube канале Мяч Production интересные вопросы для гостей по ходу трансляции, гости эфира в конце матча выберут из них лучший.

«Академия футбола» – проект, посвященный изучению футбола с самых разных сторон. Весь 2020 год «Академия» приглашала на лекции и онлайн-конференции игроков, тренеров, судей, блогеров, бизнесменов и расспрашивала их про любимую игру.