Почеттино следит за ситуацией в «МЮ», «Челси», «ПСЖ» и «Сити», но не будет торопиться с выбором нового клуба

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» может в скором времени вернуться к работе.

Специалист следит за ситуацией в и , пишет Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

Сообщается, что Почеттино не будет торопиться с выбором нового клуба и понаблюдает за тем, как в ближайшие месяцы будет развиваться ситуация в этих клубах, а также в и .

Некоторое время назад стало известно, что аргентинец входит в шорт-лист «Атлетика» наряду с экс-главным тренером «Барселоны» Эрнесто Вальверде и Марселино, который работал с «Валенсией». Также сообщалось, что он может возглавить «Зенит».

Почеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года и с тех пор находится без клуба.