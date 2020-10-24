Почеттино следит за ситуацией в «МЮ», «Челси», «ПСЖ» и «Сити», но не будет торопиться с выбором нового клуба

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Маурисио Почеттино Футбол

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может в скором времени вернуться к работе.

Специалист следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и «Челси», пишет Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

Сообщается, что Почеттино не будет торопиться с выбором нового клуба и понаблюдает за тем, как в ближайшие месяцы будет развиваться ситуация в этих клубах, а также в «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Некоторое время назад стало известно, что аргентинец входит в шорт-лист «Атлетика» наряду с экс-главным тренером «Барселоны» Эрнесто Вальверде и Марселино, который работал с «Валенсией». Также сообщалось, что он может возглавить «Зенит».

Почеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года и с тех пор находится без клуба.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья