Окружение Почеттино само вышло на руководство «Зенита» и предложило его кандидатуру (Metaratings)

Представители бывшего главного тренера заинтересованы в приглашении аргентинца в «Зенит».

48-летний специалист изначально ждал предложений от европейских топ-клубов, в числе которых , и . Однако сейчас его окружение готово рассматривать варианты с командами уровнем ниже.

Английские посредники, которые ведут дела Почеттино, предложили его кандидатуру .

Представителей тренера заинтересовали «великолепные финансовые возможности» и «солидная репутация клуба из Санкт-Петербурга в Европе», сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник в Великобритании.

Сегодня появилась информация, что на представителей Почеттино вышел «Манчестер Юнайтед». В конце октября сообщалось, что «Зенит» готов платить аргентинскому тренеру 6,5 млн евро в год.