Соболев о Европе: «У меня нет цели обязательно уехать через три года. Если сложится, попробую»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался на тему возможного перехода в европейский клуб в будущем.
– Сейчас все радуются, что уехал Миранчук. Но он не играет. Головина уже два года не слышно, не видно. Тебе не кажется, что вся эта тема с отъездом в Европу очень сильно перегрета?
– Нет. Потому что получается, что ты постоянно в России, варишься здесь. И если в РПЛ звезда условно Соболев, то там – Месси. Есть же разница! Поэтому все и хотят поиграть с этими звездами.
Мне кажется, если ты уедешь в Европу, тебе будет легче вернуться, если не пойдет. А если останешься, получить новый шанс на отъезд в Европу будет сложнее. Мне кажется, что там другой уровень футбола, да и просто классно там.
У меня нет такой цели, чтобы, скажем, через три года обязательно уехать. Но если когда-то сложится, я попробую, – сказал Соболев.