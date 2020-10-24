Клопп об отмене 5 замен в АПЛ: «Это необходимость, а не преимущество. Идею подали неправильно»

Главный тренер вновь критически высказался об отмене правила пяти замен в .

«Дело в нехватке лидерских качеств. Ричард Мастерс (генеральный директор АПЛ – прим. Sports.ru) подал эту идею совершенно неправильно.

Возможность использовать пять замен – не преимущество, а необходимость. Такое происходит и в других странах, все было подано неправильно, и теперь у нас такая ситуация.

Трент не сыграет за Англию. Это не последний и не единственный подобный случай, с которым придется иметь дело Гарету (Саутгейту, тренеру сборной Англии – прим. Sports.ru)», – заявил Клопп.

Пять замен можно было проводить после возобновления прошлого сезона, который приостанавливался из-за пандемии коронавируса. Затем клубы проголосовали против этого правила в новом чемпионате. В других топ-лигах Европы пять замен оставили и на этот сезон.