Клопп о камбэке с «Барсой»: «Один из величайших матчей в истории. Они были достаточно хороши, чтобы выиграть ту ЛЧ»

Главный тренер вспомнил о камбэке в полуфинале -2018/19 против «Барселоны» (0:3, 4:0).

«План был таков: мы хотели наброситься на «Барселону» с первой же секунды. Если бы мы провалились, то сделали бы это в своем стиле. Тогда нам было нечего терять. Мы хотели, чтобы «Барселоне» стало некомфортно после первого же удара по мячу. Именно этого мы и добились.

Думаю, что пока это самая великая игра из тех, в которых мне доводилось принимать участие. И это точно один из величайших матчей в истории футбола.

Да, мы не играли против «Барселоны» с Хави и Иньестой в составе, но они были достаточно хороши, чтобы выиграть турнир и чтобы обыграть нас. Но они не были достаточно хороши, чтобы победить команду, с которой они тогда столкнулись на «Энфилде».

Это драма. Когда она есть, любое событие остается в памяти гораздо дольше. У великих матчей есть история. Какой была ситуация перед игрой? Каковы были шансы команд на победу? Ожидания делают игру великой. В нашем случае никто не думал, что у нас есть шанс. Играть с «Барселоной» после того, как уступили в первом матче со счетом 0:3?

Победы не так легко достаются, да ведь? Но самое важное – в любой великой игре важно выступление. Без него не бывает драмы. Игру не назовешь великой, если игроки не показали максимум. Команда должна действительно хорошо сыграть», – рассказал Клопп для новой книги Джейми Каррагера под названием The Greatest Games.