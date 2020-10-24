🤜🤛 «Ман Сити» рубится с «Ливерпулем» в главном матче дня. Смотрите игру в прямом эфире📺

В главном матче 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль».

Последняя победа мерсисайдцев на «Этихаде» в чемпионате Англии датирована 2015 годом, а июльский выезд в прошлом сезоне закончился сокрушительными 0:4. Ждет ли «горожан» новый триумф?

На победу парней Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1,89, а успех «красных» оценен кэфом 3,74. Верите в ничью? За нее дают 4,18.

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