Черданцев об «Аталанте»: «Миранчук этому тренеру вообще не нужен, похоже. Зачем брали тогда?»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о положении хавбека Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Похоже, Миранчук этому тренеру вообще не нужен. Ни одной минуты даже против «Кротоне».
Зачем брали тогда? Чисто бизнес. А как же футбол?» – написал Черданцев в твиттере.
Напомним, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пять раз включал Миранчука в заявку, но на поле россиянин вышел лишь раз – на 80-й минуте матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (4:0), тогда ему удалось забить гол.
Субботний матч против «Кротоне» (2:1) Миранчук провел на скамейке запасных.
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