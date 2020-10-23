Черданцев об «Аталанте»: «Миранчук этому тренеру вообще не нужен, похоже. Зачем брали тогда?»

Комментатор поделился мнением о положении хавбека в «Аталанте».

«Похоже, Миранчук этому тренеру вообще не нужен. Ни одной минуты даже против «Кротоне».

Зачем брали тогда? Чисто бизнес. А как же футбол?» – написал Черданцев в твиттере.

Напомним, главный тренер «Аталанты» пять раз включал Миранчука в заявку, но на поле россиянин вышел лишь раз – на 80-й минуте матча Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (4:0), тогда ему удалось забить гол.

Субботний матч против «Кротоне» (2:1) Миранчук провел на скамейке запасных.

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