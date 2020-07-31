Клопп о матчах с клубами Гвардиолы: «Рад, что мы не встречаемся чаще»

Главный тренер в преддверии матча с высказался о своем положительном балансе игр против команд .

«Ну, тогда нам нужно гораздо чаще встречаться, верно (улыбается)? Нет, честно говоря, я рад, что мы не встречаемся чаще.

Я не слежу за статистикой, но знаю, что мы то и дело играем друг против друга и никто из нас не проиграл все из этих матчей. Каждая игра была невероятно трудной. Эти матчи проходят очень интенсивно, и это единственное, о чем я беспокоюсь. Я не переживаю о том, как мы играли [с ними] в последних матчах», – сказал Клопп.

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени.

Клопп о матче с «Ман Сити»: «Самая сложная игра в мире футбола»