Гвардиола о самом сложном сопернике: «Ливерпуль» – этот и прошлогодний»

Теги Жозе Моуринью Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей тренерской карьере.

«Самый тяжелый соперник, с которым я когда-либо сталкивался в карьере, – этот «Ливерпуль» и прошлогодний.  

Когда твоя команда владеет мячом, они как никто другой находят свободное пространство. Они очень быстро возвращаются назад, очень сильны стратегически. Игроки этой команды очень сильны психологически.

[Клопп –] соперник, который больше всего заставил меня задуматься о том, как победить его.

Я всегда говорил, что «Реал» – очень сильная команда, которая помогла мне стать лучше как тренеру в трудных матчах и турнирах против Жозе Моуринью, Пеллегрини и других их тренеров.

Если вы спросите, кто был самым трудным соперником для меня, я назову «Ливерпуль». В мои первые годы в Англии «Ливерпуль» был немного слабее, чем сейчас, а «Реал» был сильнее.

Теперь этот «Ливерпуль» – самое сложное, с чем я сталкивался в тренерской карьере», – сказал Гвардиола DAZN.

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