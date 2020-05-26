Зидан – лучший клубный тренер мира. Он обошел Клоппа и Гвардиолу (L’Équipe)

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим в мире на данный момент по версии французского издания L’Équipe.
Этой теме сегодня посвящена первая полоса газеты.
Зидан обошел в рейтинге лучших клубных тренеров Юргена Клоппа, работающего с «Ливерпулем», и Пепа Гвардиолу, возглавляющего «Ман Сити».
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и выиграл за это время чемпионат и Суперкубок Испании, три раза победил в Лиге чемпионов, а также по два раза взял Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Вернувшись в мадридский клуб в 2019 году, французский специалист выиграл Ла Лигу.
Фото: первая полоса сегодняшнего номера L’Équipe