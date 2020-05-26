Зидан – лучший клубный тренер мира. Он обошел Клоппа и Гвардиолу (L’Équipe)

Главный тренер признан лучшим в мире на данный момент по версии французского издания L’Équipe.

Этой теме сегодня посвящена первая полоса газеты.

Зидан обошел в рейтинге лучших клубных тренеров , работающего с , и , возглавляющего .

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и выиграл за это время чемпионат и Суперкубок Испании, три раза победил в Лиге чемпионов, а также по два раза взял Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вернувшись в мадридский клуб в 2019 году, французский специалист выиграл .

Фото: первая полоса сегодняшнего номера L’Équipe