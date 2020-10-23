Доменико Тедеско: «Не мне судить, был ли фол на Ларссоне. Судья свистел в схожих отборах со стороны «Спартака»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с (2:2).

«Мы плохо провели прошлый матч, и сегодня важно было показать реакцию на то поражение. Против «Ростова» не хватало агрессии и характера, но в этот раз они вернулись.

В первом тайме хозяева были чуть активнее, но в целом мы нормально выглядели до перерыва и вели в счете. Во второй половине мы стали играть намного лучше, больше владели мячом, однако пропустили. Странно, но в футболе так бывает.

Ключевым моментом стал второй гол в наши ворота. Не мне судить, был ли фол против Ларссона в том эпизоде, но хочу сказать, что в схожих отборах со стороны наших игроков судья неизменно свистел и останавливал игру.

Наши конкуренты тратят силы в еврокубках, а мы этим не пользуемся? Мы бы тоже хотели там выступать. Да, это требует дополнительной энергии. Но порой успешный матч на международной арене, наоборот, добавляет тебе эмоций и помогает в следующем туре домашней лиги.

Сегодня мы должны были побеждать. Обидно, что не выиграли. Но нужно принять этот результат. Увозим из Екатеринбурга ничью», – сказал Тедеско.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga) 7 Ноя 2020 в 4:27 PST

«Спартак» опять не выиграл: создали мало, тяжело доставляли мяч вперед, нужен новый Фернандо