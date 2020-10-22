«Контракт Месси будет хуже, ведь наши доходы сильно упали». Кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о зарплате форварда

Кандидат на пост президента «Барселоны» Тони Фрейша высказался о ситуации вокруг капитана сине-гранатовых , срок контракта которого с клубом истекает летом 2021 года.

«Мы спокойно поговорим с Лео, чтобы добиться лучшего исхода для «Барсы». И ему, и всем другим игрокам, которым нужно продлевать контракты, мы сделаем предложения, но их условия, конечно, будут хуже прежних.

Нельзя никого обманывать в этом вопросе. Очевидно, что новый контракт не будет таким, как предыдущий, потому что наши доходы существенно сократились. Нужно будет найти новую формулу.

Месси не надо завоевывать или убеждать чем-то таким. Нужно посмотреть ему в глаза и поговорить обо всем, что хочет знать он, «Барса» и болельщики. Мы считаем, что у Месси впереди еще много футбола», – сказал Фрейша.