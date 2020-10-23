«ЦСКА хотел взять Уткина в межсезонье». Первый тренер о хавбеке «Краснодара»

Виталий Тасенко, бывший игрок и первый тренер полузащитника «Краснодара» , рассказал, что игрок мог летом перейти в московский клуб.

– Как он к вам попал?

– Даня в шесть лет вообще ничего не умел. Его родители про футбол и не знали. Но их сосед хотел отдать сына в школу СКА и подговорил Уткиных, чтоб они своего тоже отдали, – и было удобнее ездить из Аксая в Ростов (там километров двадцать).

В итоге Даня выстрелил, а второй парень во взрослый футбол не пробился и сейчас детским тренером работает.

– Когда Уткин прибавил?

– Три-четыре месяца я его потренировал, и он стал выделяться. Как губка впитывал все, чему я учил, и постепенно прогрессировал.

А вот младший брат Уткина (2006 года) так сильно не развился. Пока – средний игрок.

– Как Даня уходил в «Краснодар»?

– В школе СКА полей не было. Все – на платной основе. Сначала родители увели Даню в академию Виктора Понедельника, но он сам оттуда ушел, а в одиннадцать лет уехал в «Краснодар», только что образовавшийся.

Мы поддерживаем отношения, я езжу на его матчи (он дает мне вип-билеты). Жаль, что сейчас они неудачно играют в Лиге чемпионов. Но ему главное – опыт получить.

Его, кстати, ЦСКА хотел взять в межсезонье. Он, как и Шапи, был недоволен тем, сколько времени получал на поле, но сейчас вроде и тот и другой в стартовом составе, – сказал Тасенко.

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