6 клубов Бундеслиги забили 26 голов на неделе в еврокубках впервые за 6 лет

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В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» разгромил «Слован Либерец» (5:0), а «Байер» обыграл «Хапоэль Беер-Шеева» (4:2).

Ранее в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Зальцбург» (6:2), «Боруссия» из Менхенгладбаха – «Шахтер» (6:0), дортмундская «Боруссия» – «Брюгге» (3:0), а «РБ Лейпциг» победил «ПСЖ» (2:1).

Таким образом, шесть клубов Бундеслиги забили на одной неделе в еврокубках в общей сложности 26 голов. Последний раз такое случилось в 2014 году.

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