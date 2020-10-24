УЕФА просит ФИФА пересмотреть правило игры рукой и не наказывать за случайное попадание

УЕФА обратился к ФИФА касательно трактовки правила игры рукой.

Европейский союз просит внести поправки, чтобы обеспечить большую гибкость для судей и предотвратить несправедливое наказание игроков. В частности, речь идет о том, чтобы арбитрам вновь разрешили определять, намеренно футболист сыграл рукой или нет.

«Попытка четко определить случаи, когда обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом.

Дух игры должен быть сохранен всегда. Я считаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует рассмотреть.

Довольно часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного дробления хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча.

Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей. Поэтому они должны быть пересмотрены», – написал в обращении президент УЕФА Александер Чеферин.

Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассмотрит обращение в ближайшее время.