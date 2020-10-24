Лига Европы. «Арсенал» принимает «Мольде», «Милан» играет с «Лиллем», «Тоттенхэм» – с «Лудогорцем»

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В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Милан» играет с «Лиллем», «Лудогорец» – с «Тоттенхэмом», «Арсенал» принимает «Мольде».

Лига Европы

3-й тур

Группа A

Рома Италия – ЧФР Румыния 3:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Мхитарян, 2:0 – 24 Рожер, 3:0 – 34 Майораль.
РомаЛопес, Бруно Перес, Кумбула, Фасио, Спинаццола, Мхитарян, Кристанте, Вильяр, Верету, Рожер, Майораль.
ЧФРБэлгрэдян, Камора, Чоботарю, Маня, Сушич, Хобан, Джокович, Дяк, Иту, Дебелюх, Рондон.

 

Янг Бойз Швейцария – ЦСКА София Болгария
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Рапид Вена Австрия – Дандолк Ирландия 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Альянц-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Хобан, 1:1 – 22 Любичич.
Рапид ВенаГартлер, Барач, Стойкович, Хофманн, Улльманн, Шик, Любичич, Кнасмюлльнер, Петрович, Аразе, Кара.
ДандолкМаккэри, Клири, Бойл, Оур, Гэннон, Слоггетт, Флорес, Даффи, Шилдс, Лихи, Хобан.
Предупреждения:
Хофманн (18), Стойкович (27), Оур (27).

 

Арсенал Англия – Мольде Норвегия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Хапоэль Беер-Шева Израиль – Байер Германия 2:1 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Мошава»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Бэйли, 1:1 – 11 Аколатсе, 2:1 – 25 Аколатсе.
Хапоэль Беер-ШеваЛевита, Дадиа, Таа, Мигел Витор, Голдберг, Кабха, Барейро, Жозуэ, Аколатсе, Саллалих, Агудело.
БайерГрадецки, Едвай, Та, Драгович, Венделл, Демирбай, Амири, Виртц, Паласиос, Бэйли, Аларио.
Предупреждения:
Саллалих (13), Аларио (21).

 

Славия Чехия – Ницца Франция 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Кухта, 1:1 – 33 Гуири.
СлавияКоларж, Голеш, Зима, Говорка, Лингр, Масопуст, Шевчик, Дорли, Олайинка, Кухта, Сима.
НиццаБенитес, Лотомба, Бамбу, Пельмар, Камара, Шнайдерлин, Ле-Мелу, Рони Лопеш, Данилюк, Гуири, Дольберг.
Предупреждения:
Голеш (14), Сима (22), Шнайдерлин (24).

Группа D

Лех Польша – Стандард Бельгия 2:1 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Городской стадион Познань»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Скурась, 2:0 – 22 Исхак, 2:1 – 29 Лестьенн.
ЛехБеднарек, Червиньски, Шатка, Ругне, Пухач, Скурась, Модер, Мархвиньски, Педру Тиба, Дани Рамирес, Исхак.
СтандардБодар, Янс, Гавори, Дюсен, Бокади, Лестьенн, Цимирот, Амалла, Раскин, Баликвиша, Бастьен.
Предупреждения:
Дани Рамирес (3), Гавори (28).

 

Бенфика Португалия – Рейнджерс Шотландия 1:2 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 1, автогол Голдсон, 1:1 – 24, автогол Диогу Гонсалвеш, 1:2 – 25 Камара.
БенфикаВлаходимос, Отаменди, Вертонген, Нуну Тавареш, Диогу Гонсалвеш, Эвертон, Таарабт, Пицци (Жардел, 21), Вайгль, Рафа Силва, Сеферович.
РейнджерсМакгрегор, Голдсон, Баришич, Хеландер, Тавернье, Арибо, Джек, Камара, Дэвис, Кент, Морелос.
Удаление:
Отаменди (19).

Группа E

ПАОК Греция – ПСВ Нидерланды 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Тумба»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 20, пенальти Захави.
ПАОКЖивкович, Родриго, Креспо, Варела, Яннулис, Шваб, Дуглас, Бисесвар, Эль-Каддури, Живкович, Чолак.
ПСВМвого, Макс, Боскальи, Тезе, Росарио, Томас, Ихаттарен, Сангаре, Гетце, Захави, Мален.
Предупреждения:
Дуглас (18), Шваб (20).

 

Омония Кипр – Гранада Испания 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – Эррера.
ОмонияФрейтас, Ланг, Губочан, Люфтнер, Лецьякс, Гомес, Ционис, Ботеак, Витор Гомеш, Папулис, Дюриш.
ГранадаРуй Силва, Дуарте, Пепе Санчес, Нева, Херман Санчес, Гоналон, Кенеди, Эррера, Монторо, Мачис, Суарес.
Предупреждения:
Дюриш (30), Нева (35).

Группа F

Реал Сосьедад Испания – АЗ Алкмар Нидерланды 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика
Реал СосьедадМойя, Саньян, Монреаль, Ле Норман, Элустондо, Сильва, Мерино, Порту, Гевара, Ойарсабаль, Исак.
АЗ АлкмарБизот, Свенссон, Вейндал, Хацидьякос, Копмейнерс, Стенгс, де Вит, Гудмундссон, Мидтше, Карлссон, Боадю.
Предупреждение:
Гудмундссон (7).

 

Риека Хорватия – Наполи Италия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «ХНК Риека»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 13 Мурич.
РиекаНевистич, Томечак, Велкоски, Жоау Эшковал, Лончар, Менало, Мурич (Ятеке, 24), Смолчич, Гнезда-Черин, Браут, Куленович.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Кулибали, Максимович, Элмаз, Демме, Лоботка, Политано, Мертенс, Петанья.
Предупреждения:
Политано (22), Смолчич (30).

Группа G

Селтик Шотландия – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Милан Италия – Лилль Франция
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

Группа H

Селтик Шотландия – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Милан Италия – Лилль Франция
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

Группа I

Сивасспор Турция – Карабах Азербайджан 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Sivas Arena»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 10 Османпаша.
СивасспорСамасса, Османпаша, Чифтчи, Марсело Гойяно, Ялчин, Клаудемир, Есильюрт, Фажр, Арслан, Нинга, Ятабаре.
КарабахМагомедалиев, Гусейнов, Медведев, Медина, Герье, Патрик, Зубир, Матич, Озобич, Овусу, Гараев.

 

Вильярреал Испания – Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

Группа J

Лудогорец Болгария – Тоттенхэм Англия 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Кейн, 0:2 – 32 Лукас Моура.
ЛудогорецИлиев, Терзиев, Вердон, Недялков, Икоко, Янков, Баджи, Каули, Абель, Ману, Кешерю.
ТоттенхэмХарт, Дэвис, Алдервейрелд, Доэрти, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо, Сиссоко, Лукас Моура, Бэйл, Кейн.
Предупреждение:
Абель (15).

 

Антверпен Бельгия – ЛАСК Австрия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Босейль»
превью матча онлайн статистика

Группа L

Хоффенхайм Германия – Слован Либерец Чехия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Црвена Звезда Сербия – Гент Бельгия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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