Лига Европы. «Арсенал» принимает «Мольде», «Милан» играет с «Лиллем», «Тоттенхэм» – с «Лудогорцем»

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Милан» играет с «Лиллем», «Лудогорец» – с «Тоттенхэмом», «Арсенал» принимает «Мольде».
Лига Европы
3-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Лопес, Бруно Перес, Кумбула, Фасио, Спинаццола, Мхитарян, Кристанте, Вильяр, Верету, Рожер, Майораль.
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Стад де Сюисс»
Группа B
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Альянц-Штадион»
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Рапид Вена –
Гартлер, Барач, Стойкович, Хофманн, Улльманн, Шик, Любичич, Кнасмюлльнер, Петрович, Аразе, Кара.
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
Группа C
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Мошава»
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Хапоэль Беер-Шева –
Левита, Дадиа, Таа, Мигел Витор, Голдберг, Кабха, Барейро, Жозуэ, Аколатсе, Саллалих, Агудело.
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Синобо Стэдиум»
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Ницца –
Бенитес, Лотомба, Бамбу, Пельмар, Камара, Шнайдерлин, Ле-Мелу, Рони Лопеш, Данилюк, Гуири, Дольберг.
- Предупреждения:
- Голеш (14), Сима (22), Шнайдерлин (24).
Группа D
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Городской стадион Познань»
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Лех –
Беднарек, Червиньски, Шатка, Ругне, Пухач, Скурась, Модер, Мархвиньски, Педру Тиба, Дани Рамирес, Исхак.
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Стандард –
Бодар, Янс, Гавори, Дюсен, Бокади, Лестьенн, Цимирот, Амалла, Раскин, Баликвиша, Бастьен.
- Предупреждения:
- Дани Рамирес (3), Гавори (28).
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Эштадиу да Луш»
- Голы:
- 1:0 – 1, автогол Голдсон, 1:1 – 24, автогол Диогу Гонсалвеш, 1:2 – 25 Камара.
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Бенфика –
Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Нуну Тавареш, Диогу Гонсалвеш, Эвертон, Таарабт, Пицци (Жардел, 21), Вайгль, Рафа Силва, Сеферович.
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Рейнджерс –
Макгрегор, Голдсон, Баришич, Хеландер, Тавернье, Арибо, Джек, Камара, Дэвис, Кент, Морелос.
- Удаление:
- Отаменди (19).
Группа E
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Тумба»
- Гол:
- 0:1 – 20, пенальти Захави.
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ПАОК –
Живкович, Родриго, Креспо, Варела, Яннулис, Шваб, Дуглас, Бисесвар, Эль-Каддури, Живкович, Чолак.
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «ГСП Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 4 Эррера.
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Омония –
Фрейтас, Ланг, Губочан, Люфтнер, Лецьякс, Гомес, Ционис, Ботеак, Витор Гомеш, Папулис, Дюриш.
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Гранада –
Руй Силва, Дуарте, Пепе Санчес, Нева, Херман Санчес, Гоналон, Кенеди, Эррера, Монторо, Мачис, Суарес.
Группа F
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Реале Арена»
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Реал Сосьедад –
Мойя, Саньян, Монреаль, Ле Норман, Элустондо, Сильва, Мерино, Порту, Гевара, Ойарсабаль, Исак.
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АЗ Алкмар –
Бизот, Свенссон, Вейндал, Хацидьякос, Копмейнерс, Стенгс, де Вит, Гудмундссон, Мидтше, Карлссон, Боадю.
- Предупреждение:
- Гудмундссон (7).
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «ХНК Риека»
- Гол:
- 1:0 – 13 Мурич.
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Риека –
Невистич, Томечак, Велкоски, Жоау Эшковал, Лончар, Менало, Мурич (Ятеке, 24), Смолчич, Гнезда-Черин, Браут, Куленович.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Кулибали, Максимович, Элмаз, Демме, Лоботка, Политано, Мертенс, Петанья.
Группа G
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Селтик Парк»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Группа H
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Селтик Парк»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Группа I
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Sivas Arena»
- Гол:
- 1:0 – 10 Османпаша.
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Сивасспор –
Самасса, Османпаша, Чифтчи, Марсело Гойяно, Ялчин, Клаудемир, Есильюрт, Фажр, Арслан, Нинга, Ятабаре.
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
Группа J
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Лудогорец Арена»
- Голы:
- 0:1 – 13 Кейн, 0:2 – 32 Лукас Моура.
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Тоттенхэм –
Харт, Дэвис, Алдервейрелд, Доэрти, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо, Сиссоко, Лукас Моура, Бэйл, Кейн.
- Предупреждение:
- Абель (15).
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Босейль»
Группа L
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Райко Митич»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.