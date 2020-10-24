Мурад Мусаев: «Кайо подарил гол сопернику на ровном месте, но не хотелось бы комментировать игроков в прессе»

Главный тренер поделился мыслями после поражения от «Севильи» (2:3) в матче .

– Нет оправданий. Мы сами проиграли этот матч.

После достаточно хорошего начала пропустили мяч. После этого нужно было контролировать игру, но мы слишком прижались, подарили победу сопернику.

Перспективы? Мне трудно говорить о перспективах, посмотрите на наш состав. С ПАОК и сейчас – изменения в составе 70 процентов. Есть вещи, на которые я не могу влиять.

Наши перспективы зависят от того, насколько мы будем в боевом составе. Я надеюсь, это все прекратится, и потихоньку все вернутся.

– Положение в команде как-то изменится после сегодняшнего матча?

– Кайо на ровном месте подарил сопернику гол.

Не хотелось бы открыто комментировать своих игроков в прессе. Мы это разберем на теории, – сказал Мусаев.

Безумный матч «Краснодара»: вели 2:1, но посыпались в большинстве и отдали верную победу 😢