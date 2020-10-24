Мурад Мусаев: «Готов признавать поражения, но мы просто отдали второй гол. Игра на удержание – главная ошибка»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в матче .

– Мы эту победу подарили сопернику сами.

Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения.

Слишком много было ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль во втором тайме. Нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трех очков.

– Ваша замена в первом тайме при счете 2:0 – объясните ее.

– Видно было, что задохнулся. Вся острота соперника шла с правого фланга, Навас был активен. Они не справлялись, поэтому мы были вынуждены сделать замену уже в первом тайме.

– Вы меняли формацию после того, как Навас был удален?

– Нет. Зачем нам менять формацию? Нам не нужно было обороняться.

Нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание – это была главная ошибка.

– Это больше психологическое поражение или футбольного характера?

– Думаю, что все вместе, – заявил Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Безумный матч «Краснодара»: вели 2:1, но посыпались в большинстве и отдали верную победу 😢