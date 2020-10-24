Роналду играет в 18-м сезоне ЛЧ подряд. Лишь у Касильяса серия была длиннее (20)

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Форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (0:0, первый тайм).

Португалец выступает в этом турнире 18-й сезон подряд. Это вторая по длительности серия в истории соревнования.

Лишь экс-голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс добился более продолжительной серии – он играл в ЛЧ 20 сезонов подряд, с сезона-1999/00 по сезон-2018/19.

Подробнее со статистикой 35-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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